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Эльмир Набиуллин
Новости
Эльмир Набиуллин - новости
Завершил карьеру
8 марта 1995 (31)
#3 | Защитник
Россия
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Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
2
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Агент экс-защитника сборной и чемпиона России ответил на вопрос о завершении карьеры игроком
2024.05.07 08:16
Фото
«Рубин» спустя пять лет вернул Набиуллина
2023.02.23 00:39
Набиуллин возвращается в «Рубин» спустя пять лет
2023.02.20 13:41
«Пари НН» объявил о расторжении контракта с Набиуллиным
2023.02.10 10:54
2
Набиуллина предложили трем клубам РПЛ и Первой лиги
2023.02.05 19:02
5
Набиуллин назвал клуб АПЛ, который им интересовался
2023.01.18 11:45
«Химкам» запретили регистрировать новых игроков
2022.10.21 21:26
Фото
«Пари НН» подписал Набиуллина
2022.08.15 16:13
1
В «Рубине» отреагировали на слухи о возвращении Набиуллина
2022.07.18 20:33
1
Четыре клуба претендуют на экс-защитника «Химок» Набиуллина
2022.07.18 12:52
1
«Химки» объявили об уходе Набиуллина. Контракт расторгнут из-за денег
2022.07.17 15:37
Стала известна причина разрыва контракта Набиуллина с «Химками»
2022.07.16 20:28
3
У Набиуллина есть два варианта продолжения карьеры
2022.07.15 22:40
3
«Химки» расторгли контракт с Набиуллиным («СЭ»)
2022.07.15 21:06
3
В «Химках» объяснили отстранение Набиуллина от тренировок
2022.07.14 21:27
«Химки» отстранили Набиуллина от тренировок и не включили его в заявку на сезон
2022.07.14 19:02
3
Оздоев и другие игроки остались без представителя. Он устал и ушел из футбола
2022.06.29 17:01
Набиуллин и Степанов могут вернуться в «Рубин»
2022.05.23 13:56
1
Видео
Терюшков: «Дисквалификация Набиуллина не кажется беспределом. Есть буква закона»
2022.05.06 20:32
Видео
Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову
2022.05.06 15:45
5
Видео
Набиуллину грозит дисквалификация на шесть матчей за нанесение травмы Беленову
2022.05.02 08:56
2
Набиуллин – об эпизоде с Беленовым: «Зашел в раздевалку и извинился»
2022.05.01 22:25
2
Набиуллин получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Уфой». Он травмировал Беленова
2022.05.01 17:07
2
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2022.05.01 16:03
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в старте «Химок» на матч против «Крыльев Советов»; Бейл, Зиньковский, Глушенков выйдут у гостей
2022.04.24 12:52
1
Набиуллин, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок» на встречу с «Сочи»; Родригао, Юсупов, Кассьерра выйдут у гостей
2022.03.13 13:08
Тимофеев, Уткин, Карапузов – в старте «Ахмата»; Набиуллин, Глушаков, Мирзов выйдут у «Химок»
2021.12.12 15:45
Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей
2021.11.21 12:55
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