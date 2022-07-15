У Набиуллина есть два варианта продолжения карьеры

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что защитник Эльмир Набиуллин больше не будет играть за команду. Сообщалось о разрыве контракта.
– Что натворил Набиуллин?
– Я на него сейчас не рассчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорить правду футболистам в лицо.
- Контракт Набиуллина с «Химками» действовал до лета 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Набиуллин – воспитанник «Рубина».
Источник: «Спорт-Экспресс»