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У Набиуллина есть два варианта продолжения карьеры

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что защитник Эльмир Набиуллин больше не будет играть за команду. Сообщалось о разрыве контракта.

– Что натворил Набиуллин?

– Я на него сейчас не рассчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорить правду футболистам в лицо.

  • Контракт Набиуллина с «Химками» действовал до лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Набиуллин – воспитанник «Рубина».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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15.07.2022 22:40
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