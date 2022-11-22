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Эльмир Набиуллин
Статистика
Эльмир Набиуллин - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1995 (31)
#3 | Защитник
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
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Россия. Премьер-лига 2020/2021
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Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 5 тур
Химки
1 : 1
22.11.2022
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Краснодар
2 : 0
28.09.2022
Нижний Новгород
1' - 71'
Россия. Кубок, 2 тур
Нижний Новгород
1 : 1
13.09.2022
Химки
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Нижний Новгород
2 : 0
31.08.2022
Локомотив
69' - 90'
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