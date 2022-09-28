Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 28 сентября 2022
Краснодар
28.09.2022, среда, 20:00
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
85'
Д. Кордоба
87'
О. Олусегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:0!
О. Олусегун
Пас отдал
Д. Кордоба
87'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Бородин
85'
83'
Замена
И. Берковский
️️️️
Милсон
73'
Желтая карточка
К. Гоцук
72'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Д. Рыбчинский
71'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Э. Набиуллин
59'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Янсане
Замена
О. Олусегун
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Ж. Батчи
46'
7'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Литвинов
4
Бородин
82
Волков
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Ионов
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-3-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
2
Александров
14
Агапов
89
Стоцкий
8
Майга
3
Набиуллин
20
Рыбчинский
5
Михайлов
7
Милсон
95
Янсане
11
Батчи
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Батчи
11
Ионов
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Ионов
3
Набиуллин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
3
Набиуллин
7
Милсон
17
Берковский
17
Берковский
7
Милсон
20
Рыбчинский
19
Севикян
19
Севикян
20
Рыбчинский
95
Янсане
99
Сулейманов
99
Сулейманов
95
Янсане
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов
Сергей Каруненко
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Нижний Новгород
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
19:55
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
15:23
13
Игрок «Краснодара» рассказал о самой большой покупке в жизни
15:01
3
Кордоба сказал, будет ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
14:27
3
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
19:55
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
15:23
13
Игрок «Краснодара» рассказал о самой большой покупке в жизни
15:01
3
Кордоба сказал, будет ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
14:27
3
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
15:23
13
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+