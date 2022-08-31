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FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Локомотив
Нижний Новгород - Локомотив: обзор матча 31 августа 2022
Нижний Новгород
31.08.2022, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
11'
В. Александров
61'
В. Александров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Локомотив
Желтая карточка
Т. Сулейманов
90'
+1
84'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Керк
Замена
К. Гоцук
️️️️
И. Агапов
75'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Рыбчинский
69'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Юлдошев
69'
68'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
63'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 2:0!
В. Александров
61'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Майга
59'
Желтая карточка
В. Александров
57'
Замена
И. Берковский
️️️️
Милсон
46'
31'
Замена
А. Савин
️️️️
Гилерме
ГОЛ! 1:0!
В. Александров
Пас отдал
Н. Калинский
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
4-2-1-2-1
50
Гойло
6
Юлдошев
14
Агапов
2
Александров
4
Пенчиков
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
7
Милсон
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
3-2-1-2-2
1
Гилерме
23
Мампасси
27
Магкеев
2
Митай
6
Баринов
25
Куликов
22
Марадишвили
9
Керк
40
Камано
18
Игнатьев
77
Раконьяц
6
Юлдошев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
6
Юлдошев
14
Агапов
24
Гоцук
24
Гоцук
14
Агапов
8
Майга
73
Шарипов
73
Шарипов
8
Майга
7
Милсон
17
Берковский
17
Берковский
7
Милсон
20
Рыбчинский
7
Шильцов
7
Шильцов
20
Рыбчинский
1
Гилерме
16
Савин
16
Савин
1
Гилерме
18
Игнатьев
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Игнатьев
9
Керк
6
Бабкин
6
Бабкин
9
Керк
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
53
Даниил Худяков
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Совкомбанк Арена
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