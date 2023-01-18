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    Набиуллин назвал клуб АПЛ, который им интересовался

    Защитник «Пари НН» Эльмир Набиуллин рассказал, что к нему был интерес в Англии.

    «Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьeз не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.

    Теперь с учeтом всех санкций закрыл для себя эту тему? Надеюсь, что всe наладится. Не знаю, как это повлияет на моe будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования», – сказал Набиуллин.

    • 27-летний игрок в «Пари НН» с лета.
    • Больше всего матчей в карьере Набиуллин провел за «Рубин» (2014-2017 годы).
    • Игрок брал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: «Известия»

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