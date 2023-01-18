Набиуллин назвал клуб АПЛ, который им интересовался

Защитник «Пари НН» Эльмир Набиуллин рассказал, что к нему был интерес в Англии.

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьeз не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.

Теперь с учeтом всех санкций закрыл для себя эту тему? Надеюсь, что всe наладится. Не знаю, как это повлияет на моe будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования», – сказал Набиуллин.

27-летний игрок в «Пари НН» с лета.

Больше всего матчей в карьере Набиуллин провел за «Рубин» (2014-2017 годы).

Игрок брал РПЛ с «Зенитом».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию