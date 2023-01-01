Набиуллин получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Уфой». Он травмировал Беленова

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой». На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник химчан Эльмир Набиуллин.

Он травмировал вратаря Александра Беленова, который не смог сдержать слез. Его заменил зимний новичок «Уфы» Антон Чичкан.

На 31-й минуте «Химки» вышли вперед.

Если «Химки» выиграют, то покинут зону переходных матчей.

«Уфа» в любом случае останется в зоне вылета.

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