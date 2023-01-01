Набиуллин получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Уфой». Он травмировал Беленова

Категорически не согласен с удалением , потому что был чисто ИГРОВОЙ момент , без попытки грубой игры ... а ситуацию спровоцировал сам Беленов , взявшийся не за своё дело ...тут любой игрок был бы просто обязан идти на добивание ... ЖК было вполне достаточно.
В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой». На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник химчан Эльмир Набиуллин.
Он травмировал вратаря Александра Беленова, который не смог сдержать слез. Его заменил зимний новичок «Уфы» Антон Чичкан.
- На 31-й минуте «Химки» вышли вперед.
- Если «Химки» выиграют, то покинут зону переходных матчей.
- «Уфа» в любом случае останется в зоне вылета.
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