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Набиуллин получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Уфой». Он травмировал Беленова

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой». На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник химчан Эльмир Набиуллин.

Он травмировал вратаря Александра Беленова, который не смог сдержать слез. Его заменил зимний новичок «Уфы» Антон Чичкан.

  • На 31-й минуте «Химки» вышли вперед.
  • Если «Химки» выиграют, то покинут зону переходных матчей.
  • «Уфа» в любом случае останется в зоне вылета.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1681

    моэм 18 минут назад

    Категорически не согласен с удалением , потому что был чисто ИГРОВОЙ момент , без попытки грубой игры ... а ситуацию спровоцировал сам Беленов , взявшийся не за своё дело ...тут любой игрок был бы просто обязан идти на добивание ... ЖК было вполне достаточно.

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