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2DROTS
Юрий Бавин
Новости
€ 250 тыс
Юрий Бавин - новости
2DROTS
5 февраля 1994 (32)
#40 | Полузащитник
Россия
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«Иртыш» Сычева подписал экс-игрока «Зенита» и ЦСКА
20 февраля
1
Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА согласился играть за 120 тысяч рублей в месяц
20 февраля
11
Фото
«Енисей» подписал экс-игрока «Зенита» и ЦСКА
2025.02.05 20:41
Фото
Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА покинул «СКА-Хабаровск»
2024.12.30 16:12
Фото
Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА стал капитаном «СКА-Хабаровска»
2024.07.14 16:53
4
Фото
«СКА-Хабаровск» подписал экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
2022.08.24 11:05
«Ротор» арендовал полузащитника «Урала» Бавина
2021.08.12 09:53
«Тамбов» арендовал полузащитника «Урала» Бавина
2021.02.23 16:23
1
Никитин, Кротов, Голубев – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»; у гостей выйдут Бавин, Емельянов, Кухарчик
2020.07.05 15:46
3
Бавин, Бикфалви, Кухарчик сыграют с первых минут у «Урала»; Ойеволе, Обухов, Мелкадзе – в старте «Тамбова»
2020.06.28 15:47
Видео
РФС – о матче «Шинник» – «Урал»: «Бавин и Аугустыняк сделали разницу»
2020.06.24 20:23
1
Кубок России. «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал
2020.06.24 19:08
24
Комбаров, Горбатенко, Ломовицкий – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Бавин, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.09.22 15:26
1
Игрок «Урала» Бавин: «В моменте с пенальти почувствовал касание Хеведеса и упал»
2018.11.24 00:15
4
Бавин считает правильным свое решение уйти из ЦСКА
2018.03.02 10:51
2
Бавин: «Урал» готов к оставшимся играм»
2018.03.02 07:34
Бавин не разглядел положительных моментов в своей игре против «СКА-Хабаровска»
2017.09.12 06:41
Игрок «Урала» Бавин: «Обидно, что ЦСКА стал делать ставку на молодежь только после моего ухода»
2017.08.21 13:48
3
Бавин: «В «Лейрии» португальцы любили петь на всю раздевалку песню Евдокимова «Фантазер»
2016.09.17 15:15
Бавин перешел в «Зенит»
2016.02.11 23:06
3
Бавин находится на просмотре в «Зените-2»
2016.01.29 14:23
1
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