«Ротор» арендовал полузащитника «Урала» Бавина

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин продолжит карьеру в «Роторе».

27-летнего футболиста отдали в аренду волгоградскому клубу до конца сезона-2021/22.

«Мы желаем Юрию удачного сезона, получать как можно больше игровой практики в волгоградской команде и показать уверенную игру!» – говорится в публикации «Урала».