«Ротор» арендовал полузащитника «Урала» Бавина

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин продолжит карьеру в «Роторе».
27-летнего футболиста отдали в аренду волгоградскому клубу до конца сезона-2021/22.
«Мы желаем Юрию удачного сезона, получать как можно больше игровой практики в волгоградской команде и показать уверенную игру!» – говорится в публикации «Урала».
- Рыночная стоимость Бавина – 700 тысяч евро.
- Следующим летом он станет свободным агентом.
- В составе «Урала» хавбек забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 64 матчах.
Источник: Официальный сайт «Урала»