Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Иртыш
Юрий Бавин
Трансферы
€ 250 тыс
Юрий Бавин - трансферы
Иртыш
5 февраля 1994 (32)
#27 | Полузащитник
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
19.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Иртыш
Свободный агент
23.07.25 / 19.02.26
Енисей
Без клуба
Свободный агент
05.02.25 / 23.07.25
СКА-Хабаровск
Енисей
Свободный агент
01.07.23 / 05.02.25
Урал
СКА-Хабаровск
Свободный агент
24.08.22 / 30.06.23
Урал
СКА-Хабаровск
Аренда
12.08.21 / 30.06.22
Урал
Ротор
Аренда
24.02.21 / 30.06.21
Урал
Тамбов
Аренда
05.07.17 / 01.07.23
Зенит-2
Урал
Свободный агент
Главные новости
На «Матч ТВ» сначала опубликовали агрессивное обращение Соболева к Семаку, а затем удалили
09:43
3
Стало известно, кто продавил переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
09:12
4
Легионера «Зенита» уличили в нелепости и надменности
08:33
6
Раскрыта месячная зарплата Соболева в «Зените»
08:05
8
Фото
Звезда Голливуда, выучившая русский язык, назвала любимого футболиста
07:30
8
Журавель предположил, кому был адресован провокационный жест Соболева
07:15
4
Сперцян честно высказался об отстранении России
06:47
4
Раскрыты имена двух игроков «Балтики», которых Талалаев отправил в дубль после «Зенита»
06:40
1
Видео
Разговор Семака и Соболева после матча с «Балтикой» сняли на видео
06:05
4
Фото
Бубнов поставил пятерку с тремя плюсами игроку «Зенита» за матч с «Балтикой»
05:41
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: