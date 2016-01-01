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    Кубок России. «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал

    Определился последний полуфиналист Кубка России.

    В матче 1/4 финала турнира «Урал» на выезде обыграл «Шинник». На 16-й минуте счет открыл Юрий Бавин, на 80-й Рафал Аугустыняк удвоил преимущество гостей, установив окончательный результат.

    В полуфинале екатеринбуржцы встретятся с «Химками». В другой паре сыграют «Зенит» и «Спартак».

    Кубок России. Полуфинал

    Шинник – Урал – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бавин, 16; 0:2 – Аугустыняк, 80.

    Предупреждения: Олейников, 37; Низамутдинов, 39 – Бавин, 35.

    Удаления: Олейников, 78.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3077

      alarm 9 минут назад

      позор хрякам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      _Marqella_ 20 минут назад

      Поздравляю Урал !!! Финал Зенит-Урал будет интересно....))

      1
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      Рейтинг: +1555

      afw13 20 минут назад

      Урал с победой!

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