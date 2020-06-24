Кубок России. «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал

Определился последний полуфиналист Кубка России.

В матче 1/4 финала турнира «Урал» на выезде обыграл «Шинник». На 16-й минуте счет открыл Юрий Бавин, на 80-й Рафал Аугустыняк удвоил преимущество гостей, установив окончательный результат.

В полуфинале екатеринбуржцы встретятся с «Химками». В другой паре сыграют «Зенит» и «Спартак».

Кубок России. Полуфинал

Шинник – Урал – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бавин, 16; 0:2 – Аугустыняк, 80.

Предупреждения: Олейников, 37; Низамутдинов, 39 – Бавин, 35.

Удаления: Олейников, 78.