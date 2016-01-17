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Маркиньо
Статистика
Маркиньо - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1986 (40), Пассо Фундо
#77 | Полузащитник
182 см
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2017
Бразилия. Серия А 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 4
17.01.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Карпи
2 : 1
09.01.2016
Удинезе
82' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 1
20.12.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 4
12.12.2015
Интер
56' - 90'
89'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
06.12.2015
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 3
29.11.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
08.11.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 0
01.11.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3 : 1
28.10.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
67' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
1' - 63'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 1
04.10.2015
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 2
27.09.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
84' - 90'
86'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
19.09.2015
Эмполи
74' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 0
13.09.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
80' - 90'
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