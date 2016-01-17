Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012