Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Терренс Бойд - статистика

Вальдхоф Мангейм
16 февраля 1991 (35), Бремен
#13 | Нападающий
185 см
США | Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
15
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.12.2023
Кайзерслаутерн
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
09.12.2023
Герта
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Магдебург
4 : 1
02.12.2023
Кайзерслаутерн
1' - 63'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
26.11.2023
Хольштайн
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
39'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
04.11.2023
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
3 : 3
28.10.2023
Гамбург
1' - 81'
54'
49'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
4 : 3
21.10.2023
Кайзерслаутерн
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.10.2023
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Оснабрюк
2 : 2
01.10.2023
Кайзерслаутерн
76' - 90'
90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
1 : 1
16.09.2023
Кайзерслаутерн
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
02.09.2023
Нюрнберг
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 2
25.08.2023
Кайзерслаутерн
71' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
1' - 56'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
05.08.2023
Кайзерслаутерн
74' - 90'
Главные новости
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+