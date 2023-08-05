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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Кайзерслаутерн
Шальке-04 - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 августа 2023
Шальке-04
05.08.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
13'
С. Теродде
70'
К. Караман
90+2'
Б. Ласм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 3:0!
Б. Ласм
Пас отдал
К. Караман
90'
+2
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
Т. Оувеян
80'
75'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Ю. Нихуэс
74'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
Замена
Д. Латца
️️️️
Д. Дрекслер
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
73'
71'
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
ГОЛ! 2:0!
К. Караман
70'
62'
Замена
A. Opoku
️️️️
К. Редондо
62'
Замена
H. Zuck
️️️️
М. Риттер
Замена
Б. Ласм
️️️️
Л. Темпельман
62'
58'
Вторая желтая
Б. Томяк
41'
Замена
Ю. Краль
️️️️
Т. Пухач
39'
Красная карточка
А. Люте
Желтая карточка
М. Камински
33'
33'
Желтая карточка
Б. Томяк
ГОЛ! 1:0!
С. Теродде
Пас отдал
Т. Оувеян
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
6
Рон Шалленберг
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
5
Kevin Kraus
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
46
Данни Латца
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
21
Hendrick Zuck
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
4-2-1-3
27
Мюллер
2
Оувеян
32
Баумгартль
35
Камински
27
Брюннер
8
Уэдраого
20
Темпельман
24
Дрекслер
9
Теродде
19
Караман
6
Шалленберг
3-1-1-5
16
Люте
3
Томяк
8
Циммер
27
Пухач
16
Нихуэс
21
Рашль
5
33
Эльведи
7
Риттер
9
Ахе
11
Редондо
2
Оувеян
41
Матрисиани
41
Матрисиани
2
Оувеян
24
Дрекслер
46
Латца
46
Латца
24
Дрекслер
20
Темпельман
11
Ласм
11
Ласм
20
Темпельман
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
27
Пухач
1
Краль
1
Краль
27
Пухач
7
Риттер
21
21
7
Риттер
11
Редондо
17
17
11
Редондо
16
Нихуэс
19
19
16
Нихуэс
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
Остались в запасе
Шальке-04
Кайзерслаутерн
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
41
Соичиро Козуки
ПВ
Остались в запасе
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
29
Philipp Hercher
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Шальке-04 - Кайзерслаутерн
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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0 : 1
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