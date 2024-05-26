Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юнус Малли - статистика

Завершил карьеру
24 февраля 1992 (34), Кассель
#10 | Полузащитник
179 см
Турция | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Коньяспор
1 : 3
26.05.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
2 : 2
18.05.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
0 : 0
06.05.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 2
20.04.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
0 : 2
13.04.2024
Коньяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
1 : 3
03.04.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор
2 : 0
24.02.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
19.02.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
68' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
3 : 0
07.01.2024
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 2
02.12.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
2 : 0
25.11.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
2 : 1
10.11.2023
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 2
01.10.2023
Бешикташ
82' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
16.09.2023
Ризеспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
02.09.2023
Коньяспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 0
25.08.2023
Газиантеп
60' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
1' - 57'
Главные новости
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+