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Эвертон
Майкл Кин
Новости
€ 3 млн
Майкл Кин - новости
Эвертон
11 января 1993 (33), Стокпорт
#5 | Защитник
Англия | Ирландия
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Трансферы
Игрок «Эвертона» удалился в матче с «Манчестер Юнайтед» за удар одноклубнику по лицу
2025.11.24 23:23
4
Майклу Кину могли ампутировать стопу. Из-за воспаления он играл в бутсах на 2 размера больше
2018.10.30 00:34
1
Майкл Кин перешел в «Эвертон»
2017.07.03 22:34
2
«Эвертон» нацелился на бывшего защитника «МЮ»
2017.06.12 07:41
«Ливерпуль» может заплатить за Кина 25 миллионов
2017.05.09 06:30
1
«Ливерпуль» включился в борьбу за Кина
2017.04.25 09:10
Моуринью намерен вернуть Кина в «Манчестер Юнайтед»
2017.04.22 11:20
2
Фото
Алли, Кейн, Лукаку и Сане поборются за звание лучшего футболиста АПЛ
2017.04.13 12:32
2
«Эвертон» намерен купить у «Бернли» Кина
2017.04.02 07:33
Кин может перейти в «Лестер»
2016.12.29 14:25
«Манчестер Юнайтед» за 25 миллионов может вернуть из «Бернли» своего воспитанника
2016.11.20 16:00
3
«Бернли» не собирается продавать Кина
2016.10.23 07:38
Майкл Кин не ожидал вызова в сборную Англии
2016.10.05 09:32
Кэхилл и Иванович могут покинуть «Челси»
2016.09.26 06:51
9
«Челси» зимой попытается приобрести у «Бернли» Кина
2016.09.18 13:47
«Лестер» предложил 15 миллионов за бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
2016.07.14 22:12
«Лестер» за 10 миллионов хочет приобрести бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
2016.06.18 13:29
1
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