Майкл Кин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Кин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Кин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|29'
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)