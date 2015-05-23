Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Шлаудрафф - статистика

Завершил карьеру
18 июля 1983 (43), Вальдбрёль
#13 | Нападающий
180 см | 75 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.05.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1 : 2
16.05.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.05.2015
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2 : 2
02.05.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
1 : 2
25.04.2015
Хоффенхайм
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
4 : 0
18.04.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
10.04.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 2
04.04.2015
Ганновер-96
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 0
15.03.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 2
07.11.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 0
01.11.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
0 : 1
25.10.2014
Ганновер-96
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
0 : 3
18.10.2014
Боруссия М
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4 : 0
04.10.2014
Ганновер-96
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 0
24.09.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2 : 0
20.09.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2 : 0
14.09.2014
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 0
31.08.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.08.2014
Шальке-04
Был в запасе
Главные новости
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
6
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
1
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
4
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
33
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+