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Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 14 сентября 2014
Ганновер-96
14.09.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
13'
Л. Андреасен
24'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
89'
Желтая карточка
П. Ирачек
Замена
Д. Бриан
️️️️
Л. Биттенкурт
88'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Х. Кийотаке
81'
78'
Замена
Т. Арслан
️️️️
В. Бехрами
73'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Замена
К. Караман
️️️️
А. Собич
71'
Желтая карточка
Марсело
69'
60'
Замена
П. Ирачек
️️️️
М. Озтрзолек
46'
Замена
А. Руднев
️️️️
Ю. Грин
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
45'
+3
Желтая карточка
Л. Андреасен
39'
25'
Желтая карточка
Л. Холтби
ГОЛ! 2:0!
А. Собич
Пас отдал
Хоселу
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Андреасен
Пас отдал
М. Альборнос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
6
Матти Штейнманн
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
3-1-2-2-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
24
Шмидебах
2
Андреасен
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
13
Хоселу
9
Собич
4-5-1
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
3
Клебер
2
Дикмайер
10
Штибер
90
Холтби
9
Мюллер
85
Бехрами
37
Грин
10
Ласогга
10
Кийотаке
6
Гюльселам
6
Гюльселам
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
7
Бриан
7
Бриан
32
Биттенкурт
9
Собич
19
Караман
19
Караман
9
Собич
85
Бехрами
30
Арслан
30
Арслан
85
Бехрами
22
Озтрзолек
8
Ирачек
8
Ирачек
22
Озтрзолек
37
Грин
9
Руднев
9
Руднев
37
Грин
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
6
Матти Штейнманн
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
6
Матти Штейнманн
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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