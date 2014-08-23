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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 23 августа 2014
Ганновер-96
23.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
67'
Э. Приб
70'
Хоселу
47'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
Желтая карточка
Э. Приб
90'
+2
Замена
А. Собич
️️️️
Хоселу
90'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Л. Биттенкурт
80'
Желтая карточка
Л. Андреасен
78'
77'
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Сэм
76'
Желтая карточка
К. Айхан
73'
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
Э. Приб
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. Приб
Пас отдал
Л. Биттенкурт
67'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
М. Альборнос
60'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
18'
Замена
К. Фукс
️️️️
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
3-1-4-1-1
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
2
Сакаи
3
Альборнос
24
Пандер
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
32
Биттенкурт
13
Хоселу
4-1-1-2-2
1
Ферманн
23
Айхан
32
Матип
5
Хеведес
5
Колашинац
33
Нойштедтер
33
Сэм
27
Боатенг
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
32
Биттенкурт
6
Гюльселам
6
Гюльселам
32
Биттенкурт
3
Альборнос
10
Кийотаке
10
Кийотаке
3
Альборнос
13
Хоселу
9
Собич
9
Собич
13
Хоселу
5
Колашинац
28
Фукс
28
Фукс
5
Колашинац
33
Сэм
17
Клеменс
17
Клеменс
33
Сэм
7
Дракслер
7
Майер
7
Майер
7
Дракслер
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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