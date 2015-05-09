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Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 09 мая 2015
Ганновер-96
09.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
21'
Л. Штиндль
78'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
90'
+2
Замена
С. Макиади
️️️️
Д. Зелке
Желтая карточка
Л. Штиндль
89'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Д. Бриан
86'
Желтая карточка
С. Сане
85'
78'
ГОЛ! 1:1!
З. Юнузович
Замена
К. Караман
️️️️
Х. Кийотаке
67'
65'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Желтая карточка
Д. Бриан
55'
46'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Баргфреде
46'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
И. Хайрович
Желтая карточка
Марсело
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Бриан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
4-1-2-2-1
20
Цилер
6
Марсело
26
Сане
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
7
Приб
24
Шмидебах
10
Кийотаке
13
Штиндль
7
Бриан
3-2-2-1-2
1
Кастелс
3
Штернберг
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
44
Баргфреде
20
Хайрович
9
Зелке
9
Ди Санто
10
Кийотаке
19
Караман
19
Караман
10
Кийотаке
7
Бриан
11
Конан
11
Конан
7
Бриан
9
Зелке
16
Макиади
16
Макиади
9
Зелке
44
Баргфреде
31
Бартельс
31
Бартельс
44
Баргфреде
20
Хайрович
21
Озтюнали
21
Озтюнали
20
Хайрович
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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