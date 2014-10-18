Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 18 октября 2014
Ганновер-96
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
14'
М. Крузе
49'
Г. Джака
90'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
90'
ГОЛ! 0:3!
М. Крузе
87'
Желтая карточка
М. Штранцль
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Х. Кийотаке
84'
82'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
75'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
П. Херрманн
Замена
А. Собич
️️️️
Л. Биттенкурт
75'
Желтая карточка
К. Шульц
65'
Замена
К. Караман
️️️️
Ч. Гюльселам
60'
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Джака
46'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Х. Нордтвейт
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Бюлент Коркмаз
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-3-2-1
20
Цилер
4
Хоффманн
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
24
Пандер
6
Гюльселам
24
Шмидебах
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
7
Бриан
3-3-2-2
1
Зоммер
4
Корб
39
Штранцль
18
Домингес
24
Янчке
34
Джака
6
Нордтвейт
7
Херрманн
28
Хан
11
Раффаэл
10
Крузе
10
Кийотаке
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
9
Собич
9
Собич
32
Биттенкурт
6
Гюльселам
19
Караман
19
Караман
6
Гюльселам
6
Нордтвейт
4
Брауверс
4
Брауверс
6
Нордтвейт
7
Херрманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Главный тренер
Бюлент Коркмаз
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Бюлент Коркмаз
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+