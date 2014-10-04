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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 04 октября 2014
Бавария
04.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Ганновер-96
8'
Р. Левандовски
15'
А. Роббен
38'
Р. Левандовски
78'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Х. Алонсо
81'
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
78'
Замена
С. Роде
️️️️
Ф. Лам
74'
72'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
К. Писарро
️️️️
Д. Шакири
62'
46'
Замена
К. Пандер
️️️️
М. Альборнос
46'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Хоселу
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Шакири
38'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛВ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
5
Давид Алаба
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
(К)
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
20
Фелипе
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ПП
13
Хоселу
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
35
Маурице Хирш
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
24
Бернат
4
Данте
4
Бенатиа
13
Рафинья
21
Лам
3
Алонсо
5
Алаба
10
Шакири
10
Роббен
9
Левандовски
3-1-4-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
3
Альборнос
24
Шмидебах
6
Гюльселам
20
Фелипе
10
Кийотаке
9
Собич
13
Хоселу
21
Лам
17
Роде
17
Роде
21
Лам
3
Алонсо
10
Гаудино
10
Гаудино
3
Алонсо
10
Шакири
14
Писарро
14
Писарро
10
Шакири
13
Хоселу
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
13
Хоселу
3
Альборнос
24
Пандер
24
Пандер
3
Альборнос
10
Кийотаке
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
10
Кийотаке
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:25 (прямая)
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