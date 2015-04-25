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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 25 апреля 2015
Ганновер-96
25.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
24'
Л. Штиндль (П)
1'
А. Модест
83'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
90'
+4
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
Л. Штиндль
90'
+1
90'
Замена
С. Салихович
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Фелипе
️️️️
М. Шмидебах
90'
Желтая карточка
Хоселу
89'
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Шипплок
Пас отдал
А. Салаи
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Я Конан
79'
73'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
Замена
К. Караман
️️️️
С. Сане
72'
Желтая карточка
Р. Цилер
70'
Желтая карточка
М. Шмидебах
64'
41'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Желтая карточка
С. Сане
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Штиндль
24'
23'
Желтая карточка
Т. Штробль
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-1-3-1-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
3
Альборнос
7
Приб
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Штиндль
11
Конан
13
Хоселу
3-1-3-3
1
Бауманн
22
Тольян
19
Абрахам
4
Бичакчич
5
Штробль
27
Швеглер
13
Руди
8
Полански
11
Салаи
9
Фирмино
27
Модест
24
Шмидебах
20
Фелипе
20
Фелипе
24
Шмидебах
11
Конан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
11
Конан
26
Сане
19
Караман
19
Караман
26
Сане
11
Салаи
7
Цубер
7
Цубер
11
Салаи
9
Фирмино
23
Салихович
23
Салихович
9
Фирмино
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
1
Роберт Альмер
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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