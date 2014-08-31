Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 31 августа 2014
Майнц
31.08.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
Замена
Д. Паркер
️️️️
К. Чжа-Чеол
82'
73'
Замена
А. Собич
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ю. Малли
70'
32'
Желтая карточка
К. Шульц
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
29
Деванте Паркер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
15
Диас
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
18
Мориц
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
3-1-3-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
3
Альборнос
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Пандер
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
13
Хоселу
10
Ку Чжа-Чеол
29
Паркер
29
Паркер
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Малли
10
Кийотаке
9
Собич
9
Собич
10
Кийотаке
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Ганновер-96
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+