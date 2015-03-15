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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 15 марта 2015
Боруссия М
15.03.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
43'
П. Херрманн
75'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
88'
Замена
А. Хан
️️️️
М. Крузе
84'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Азар
80'
77'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Э. Приб
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Крузе
75'
Желтая карточка
М. Штранцль
70'
65'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
М. Шмидебах
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Т. Азар
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
39
Штранцль
18
Домингес
24
Янчке
23
Крамер
34
Джака
9
Азар
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-1-2-1-2
20
Цилер
26
Сане
6
Марсело
27
Перейра
19
Шульц
3
Альборнос
24
Шмидебах
7
Приб
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
10
Крузе
28
Хан
28
Хан
10
Крузе
9
Азар
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Азар
24
Шмидебах
2
Андреасен
2
Андреасен
24
Шмидебах
7
Приб
11
Конан
11
Конан
7
Приб
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Боруссия-Парк
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