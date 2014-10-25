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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 25 октября 2014
Боруссия Д
25.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
61'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
90'
+4
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Бриан
90'
+2
Желтая карточка
Р. Цилер
89'
Вторая желтая
Ч. Гюльселам
Желтая карточка
М. Ройс
80'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Рамос
77'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Э. Дурм
77'
73'
Замена
А. Собич
️️️️
Х. Кийотаке
72'
Замена
М. Хирш
️️️️
М. Станкявичус
68'
Желтая карточка
Марсело
Замена
С. Кагава
️️️️
И. Гюндоган
66'
61'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кийотаке
Желтая карточка
И. Гюндоган
60'
51'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
51'
Желтая карточка
М. Шмидебах
Желтая карточка
Г. Мхитарян
51'
36'
Желтая карточка
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
30
Флориан Баллас
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
3
Суботич
5
Бендер
15
Хуммельс
26
Пищек
37
Дурм
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
20
Рамос
7
Обамеянг
4-2-2-2
20
Цилер
18
Станкявичус
19
Шульц
6
Марсело
20
Фелипе
24
Шмидебах
6
Гюльселам
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
37
Дурм
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
37
Дурм
20
Гюндоган
10
Кагава
10
Кагава
20
Гюндоган
20
Рамос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
20
Рамос
18
Станкявичус
35
Хирш
35
Хирш
18
Станкявичус
7
Бриан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
7
Бриан
10
Кийотаке
9
Собич
9
Собич
10
Кийотаке
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Флориан Баллас
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
Остались в запасе
30
Флориан Баллас
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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