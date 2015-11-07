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    Ласс Бангура - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ласс
    Фамилия Бангура
    Команда Эмелек
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 марта 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 16 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2016 34' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    81'
    10.01.2016 63' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    83'
    03.01.2016 1' -64' Райо Вальекано (Мадрид) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.12.2015 1' -71' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    20.12.2015 1' -63' Реал (Мадрид) 10:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    13.12.2015 1' -85' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Малага (Малага)
    06.12.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    29.11.2015 60' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Атлетик (Бильбао)
    23.11.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.11.2015 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Гранада (Гранада)
    01.11.2015 65' -90' Эйбар (Эйбар) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    23.10.2015 1' -53' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2015 1' -90' Барселона (Барселона) 5:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    04.10.2015 46' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Бетис (Севилья)
    52'
    26.09.2015 64' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    23.09.2015 64' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Спортинг (Хихон)
    20.09.2015 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    14.09.2015 62' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    29.08.2015 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.08.2015 67' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Валенсия (Валенсия)
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