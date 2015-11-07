Ласс Бангура - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ласс
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|174
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€ 200
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|Имя
|Ласс
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|16
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2016
|34' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|81'
|10.01.2016
|63' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|83'
|03.01.2016
|1' -64'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.12.2015
|1' -71'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|20.12.2015
|1' -63'
|Реал (Мадрид)
|10:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|13.12.2015
|1' -85'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Малага (Малага)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.11.2015
|60' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|23.11.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|01.11.2015
|65' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|23.10.2015
|1' -53'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2015
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.10.2015
|46' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|52'
|26.09.2015
|64' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|23.09.2015
|64' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|14.09.2015
|62' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|29.08.2015
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.08.2015
|67' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)