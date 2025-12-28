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Андрес Иньеста
Новости
Андрес Иньеста - новости
Завершил карьеру
11 мая 1984 (42), Фуэнтеальбилья
#8 | Полузащитник
170 см | 65 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Иньеста начал тренерскую карьеру
1 июня
3
Топ-10 лучших футболистов в истории по версии Bleacher Report
1 июня
2
Иньеста нашел новый клуб
22 мая
Сперцян определил величайшее ограбление в истории футбола
4 марта
8
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
9 февраля
4
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
2025.12.28 20:47
Иньеста прокомментировал провокационные слова Ямаля перед Эль Класико
2025.10.24 19:19
1
Неймар назвал лучшего полузащитника в истории: «Ему не нужен «Золотой мяч»
2025.08.05 18:50
2
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo
2025.06.15 00:43
6
Видео
Иньеста не включил Месси в топ-5 любимых футболистов
2025.02.27 09:57
1
Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек
2024.11.19 11:12
1
Иньеста купил футбольный клуб
2024.11.15 11:38
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
Президент «Барселоны» прокомментировал завершение карьеры Иньесты
2024.10.08 22:44
1
В «Реале» отреагировали на завершение карьеры Иньесты
2024.10.08 16:11
Реакция Месси на завершение карьеры Иньесты
2024.10.08 15:40
1
Иньеста объявил о завершении карьеры
2024.10.07 18:18
3
Иньеста объявит о завершении карьеры
2024.10.01 12:18
2
Куртуа составил лучшую команду в истории футбола
2024.09.19 14:20
7
Овечкин опередил Мбаппе, Хави, Иньесту, Модрича в рейтинге лучших спортсменов 21-го века
2024.07.16 18:16
Иньеста оценил уровень 16-летнего Ямаля
2024.07.05 13:35
1
Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте
2024.06.10 23:11
2
Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20
2024.05.20 14:58
Иньеста может стать совладельцем датского клуба
2024.04.06 10:49
1
Реакция Иньесты на налоговое преследование в Японии
2024.03.23 17:15
Известен долг Иньесты перед японской налоговой
2024.03.22 18:03
1
Иньеста ответил, хочет ли он тренировать «Барселону»
2024.03.12 20:46
Иньеста высказался о решении Хави покинуть «Барселону»
2024.03.12 16:16
3
Иньеста провел 1000-й матч в карьере: подробная статистика
2024.03.01 22:22
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
5
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
13
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
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У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
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