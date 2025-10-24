Иньеста прокомментировал провокационные слова Ямаля перед Эль Класико

Андрес Иньеста оценил резонансное высказывание вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в преддверии матча с «Реалом».

Ранее 18-летний футболист на подкасте заявил: «Реал»? Они постоянно воруют и жалуются».

«Это добавит немного перчинки в Класико. Вне зависимости от комментариев, это будет зрелищный матч. Посмотрим, как все сложится.

Кто-то скажет, что это способ подогреть атмосферу, кому-то это не понравится, но на самом деле важно лишь то, что произойдет за эти 90 минут.

Класико стоит выше любых слов. Для меня это самый великий матч, который существует», – сказал Иньеста.