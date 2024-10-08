В «Реале» отреагировали на завершение карьеры Иньесты

«Реал» отреагировал на решение Андреса Иньесты закончить карьеру. Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании ушел из профессионального футбола в 40 лет.

«В связи с заявлением Иньесты о завершении карьеры, «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и теплоту к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола.

Иньеста внес свой вклад в развитие этого вида спорта не только благодаря многочисленным титулам, которые он завоевал за свою карьеру, но и благодаря своей игре и своим ценностям. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков.

«Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.