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    В «Реале» отреагировали на завершение карьеры Иньесты

    «Реал» отреагировал на решение Андреса Иньесты закончить карьеру. Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании ушел из профессионального футбола в 40 лет.

    «В связи с заявлением Иньесты о завершении карьеры, «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и теплоту к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола.

    Иньеста внес свой вклад в развитие этого вида спорта не только благодаря многочисленным титулам, которые он завоевал за свою карьеру, но и благодаря своей игре и своим ценностям. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков.

    «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

    • Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».
    • Он четырежды выиграл ЛЧ и 9 раз становился чемпионом Испании.
    • В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

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    Источник: сайт «Реала»

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