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    Иньеста высказался о решении Хави покинуть «Барселону»

    Андрес Иньеста рассказал о своем отношении к скорому уходу Хави с поста главного тренера «Барселоны».

    «Как болельщик и как друг, я переживаю за него. Знаю, как близко к сердцу он принимал работу в «Барсе» и как дорог ему этот клуб.

    Хави делает все это не ради себя или своей личной славы, а из любви к клубу. Очевидно, если он решил уйти, то только ради «Барсы», – заявил Иньеста.

    • Хави покинет «Барселону» по окончании сезона-2023/24.
    • Он возглавляет команду с ноября 2021 года.
    • При этом тренере каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1710255842
    Хави понял, что НЕ ТЯНЕТ, потому и уходит. Абаскаль чувствует, что ТЯНЕТ, потому и не уходит из Спартака...)))
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