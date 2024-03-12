Иньеста высказался о решении Хави покинуть «Барселону»

Андрес Иньеста рассказал о своем отношении к скорому уходу Хави с поста главного тренера «Барселоны».
«Как болельщик и как друг, я переживаю за него. Знаю, как близко к сердцу он принимал работу в «Барсе» и как дорог ему этот клуб.
Хави делает все это не ради себя или своей личной славы, а из любви к клубу. Очевидно, если он решил уйти, то только ради «Барсы», – заявил Иньеста.
- Хави покинет «Барселону» по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавляет команду с ноября 2021 года.
- При этом тренере каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.