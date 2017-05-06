Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иммануэль Хен - статистика

Завершил карьеру
23 декабря 1991 (34), Майнц
#21 | Защитник
183 см | 72 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
1 : 0
06.05.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 0
29.04.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
1 : 2
22.04.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
2 : 1
16.04.2017
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
0 : 2
05.04.2017
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
01.04.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
25.02.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
05.11.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 2
29.10.2016
РБ Лейпциг
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3 : 1
22.10.2016
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 1
16.10.2016
Дармштадт
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 2
01.10.2016
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
24.09.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1 : 1
20.09.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
6 : 0
17.09.2016
Дармштадт
1' - 90'
41'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Дармштадт
1 : 0
10.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 0
27.08.2016
Дармштадт
1' - 90'
47'
Главные новости
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
3
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
3
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
18
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
9
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
78
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+