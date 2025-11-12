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Оскар
Новости
Оскар - новости
Завершил карьеру
9 сентября 1991 (35), Американа
#8 | Полузащитник
180 см | 66 кг
Бразилия
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Публикации
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
2025.11.12 15:15
Фото
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
2024.12.25 09:20
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола
2024.01.10 18:51
1
«Фламенго» подпишет победителя ЛЕ в составе «Челси»
2022.07.27 07:36
Экс-полузащитник «Челси» Оскар может перейти в «Барселону» после пяти лет в Китае
2022.01.11 00:24
3
The Sun: Оскар в 2024 году рассчитывает вернуться в «Челси»
2021.05.29 19:35
3
Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»
2019.07.27 09:20
6
Корнеев: «Зенит» пытался договориться с Суаресом, Дибалой, Игуаином. Они были готовы ехать в Россию»
2019.05.16 12:56
14
Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»
2018.11.13 18:51
8
«Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром и Ахмедовым впервые в истории выиграл китайскую Суперлигу
2018.11.07 17:47
12
Оскар побил рекорд по количеству голевых передач за сезон в чемпионате Китая
2018.10.08 12:49
2
Оскар: «Меня не волнует, попаду ли я на ЧМ. Я думаю о семье и о будущем»
2018.03.12 01:29
6
Оскар хочет вернуться из Китая в Европу
2017.10.05 00:17
3
Оскар – о переходе в «Шанхай СИПГ»: «Иногда футболисты получают предложения, от которых невозможно отказаться»
2017.10.03 15:44
6
Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая
2017.06.30 14:28
5
Видео
Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая
2017.06.22 14:52
6
Видео
Оскар спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая
2017.06.18 17:46
11
Видео
Оскар залез в криокамеру при температуре -195 градусов
2017.05.25 22:12
4
Оскар ждет Диего Косту в Китае
2017.05.16 09:35
6
Видео
Халк и Оскар создали гол в матче китайской Суперлиги
2017.03.05 00:12
7
Фото
Виллаш-Боаш: «Пообещал президенту «Шанхай СИПГ», что в конце сезона он будет спать с трофеем»
2017.02.13 16:26
14
Оскар: «В будущем чемпионат Китая будет в списке ведущих лиг в мире»
2017.01.12 07:38
7
Фото
Оскар прибыл в Китай и встретился с Халком
2017.01.02 15:13
4
Виллиан обещал поддерживать связь с Оскаром в Китае
2016.12.28 14:52
1
Оскар обошел Халка и стал самым дорогим игроком Китая
2016.12.24 00:05
16
Фото
«Челси» и «Шанхай СИПГ» договорились о трансфере Оскара
2016.12.23 11:57
10
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Виллиан сообщил, что Оскар попрощался с командой
2016.12.17 21:51
4
Конте: «Китайский рынок опасен для всех»
2016.12.16 19:10
4
Оскар может остаться в «Челси»
2016.12.14 23:19
2
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В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
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РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
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Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
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«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
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РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
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