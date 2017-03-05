Халк и Оскар создали гол в матче китайской Суперлиги

Халк, вернись в Зенит, гандонище ты китайское!
Футболисты «Шанхай СИПГ» Халк и Оскар поучаствовали в создании гола в матче 1-го тура чемпионата Китая против «Чанчунь Ятай» (5:1).
В концовке первого тайма Халк протащил мяч к штрафной площади соперника и сделал передачу на Оскара. Экс-полузащитник «Челси» пяткой ассистировал соотечественнику Элкесону.
Шанхайский клуб лидирует в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.
43' GOOOL de #Elkeson!!! Vaya jugada se han marcado los tres brasileños 2-1 pic.twitter.com/TxE33qJmCC— Super Liga China (@CSLfutbol) 4 марта 2017 г.