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    Халк и Оскар создали гол в матче китайской Суперлиги

    Футболисты «Шанхай СИПГ» Халк и Оскар поучаствовали в создании гола в матче 1-го тура чемпионата Китая против «Чанчунь Ятай» (5:1).

    В концовке первого тайма Халк протащил мяч к штрафной площади соперника и сделал передачу на Оскара. Экс-полузащитник «Челси» пяткой ассистировал соотечественнику Элкесону.

    Шанхайский клуб лидирует в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

    Источник: The Guardian

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    05.03.2017 00:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 5 марта 2017, 01:20

      Халк, вернись в Зенит, гандонище ты китайское!

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > GoLenaStop 5 марта 2017, 05:27

      Блин,реально без него ЧР смотреть скучно)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 марта 2017, 00:57

      Оскар молодой блять деньщиже выбрал

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Mr Abdullaev 19 мая 2017, 00:27

      Оскар любит баблооо.... вот что он представляет! Молодец

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      Рейтинг: +71

      Minusator 5 марта 2017, 00:26

      Как же его не хватает.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Minusator 5 марта 2017, 00:47

      Кому..?
      Если Зениту, то это никого не интересует кроме вас.
      РФПЛ..не согласен и без него есть у вас же классные игроки, которых вы взяли на его место.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > _Marqella_ 5 марта 2017, 02:53

      остаеться надееться на прогресс Смолова)

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