Халк и Оскар создали гол в матче китайской Суперлиги

Футболисты «Шанхай СИПГ» Халк и Оскар поучаствовали в создании гола в матче 1-го тура чемпионата Китая против «Чанчунь Ятай» (5:1).

В концовке первого тайма Халк протащил мяч к штрафной площади соперника и сделал передачу на Оскара. Экс-полузащитник «Челси» пяткой ассистировал соотечественнику Элкесону.

Шанхайский клуб лидирует в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.