Оскар хочет вернуться из Китая в Европу

Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Оскар выразил намерение в скором времени покинуть Азию и переехать обратно в Европу. Игрок допускает свое возвращение в АПЛ.

«Буду очень рад вернуться обратно в Старый Свет. Я еще не так стар для этого, мне 26 лет. Не исключено, что опять буду играть в АПЛ. Было бы неплохо, если моим новым клубом станет «Челси».

Фаворит нынешнего сезона в Англии? Думаю, примерно равные шансы у коллективов из Манчестера. Однако и «Челси» будет до конца бороться за первое место», – сказал Оскар PL Brasil.

Бразилец в период с 2012 по 2016 годы провел за «пенсионеров» в АПЛ 131 матч и забил 21 гол.