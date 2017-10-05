Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Оскар хочет вернуться из Китая в Европу

    Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Оскар выразил намерение в скором времени покинуть Азию и переехать обратно в Европу. Игрок допускает свое возвращение в АПЛ.

    «Буду очень рад вернуться обратно в Старый Свет. Я еще не так стар для этого, мне 26 лет. Не исключено, что опять буду играть в АПЛ. Было бы неплохо, если моим новым клубом станет «Челси».

    Фаворит нынешнего сезона в Англии? Думаю, примерно равные шансы у коллективов из Манчестера. Однако и «Челси» будет до конца бороться за первое место», – сказал Оскар PL Brasil.

    Бразилец в период с 2012 по 2016 годы провел за «пенсионеров» в АПЛ 131 матч и забил 21 гол.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 5 октября 2017, 08:53

      Когда это аристократы стали пенсионерам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 00:31

      Туда толпой и оттуда толпой !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 5 октября 2017, 00:22

      Соскучился по футболу. Но зато заработал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11