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    Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар в скором времени может вернуться в Европу.

    27-летний футболист подтвердил наличие переговоров с «Миланом» и «Интером».

    «В последние несколько недель я общался с представителями обоих миланских клубов. Не могу разглашать делали, но скажу, что хочу поиграть в Италии», – сказал Оскар.

    • Хавбек перешел из «Челси» в «Шанхай СИПГ» в январе 2017 года.
    • За 2,5 сезона Оскар сыграл 108 матчей, забил 35 голов и сделал 57 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1774

      BlackMurder 4 минуты назад

      Неплохо катал, челси как идиоты выглядят, де брюйне, оскар, салах)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1370

      ItalianFootball 15 минут назад

      Очухался ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5404

      piligrim1986 20 минут назад

      я уж и забыл про него

      0
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