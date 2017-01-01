Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар в скором времени может вернуться в Европу.

27-летний футболист подтвердил наличие переговоров с «Миланом» и «Интером».

«В последние несколько недель я общался с представителями обоих миланских клубов. Не могу разглашать делали, но скажу, что хочу поиграть в Италии», – сказал Оскар.