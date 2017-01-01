Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»

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Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар в скором времени может вернуться в Европу.
27-летний футболист подтвердил наличие переговоров с «Миланом» и «Интером».
«В последние несколько недель я общался с представителями обоих миланских клубов. Не могу разглашать делали, но скажу, что хочу поиграть в Италии», – сказал Оскар.
- Хавбек перешел из «Челси» в «Шанхай СИПГ» в январе 2017 года.
- За 2,5 сезона Оскар сыграл 108 матчей, забил 35 голов и сделал 57 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.