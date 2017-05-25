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    Оскар залез в криокамеру при температуре -195 градусов

    Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», на своей странице в инстаграме выложил видео восстановительных процедур.

    В частности, 25-летний бразилец залез в криокамеру при температуре -195 градусов.

    В нынешнем сезоне Оскар провел за «Шанхай СИПГ» в чемпионате Китая 10 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.05.2017 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:31

      Внутренний конфликт у человека. Чем-то он не доволен, но, как истинный бразилец, улыбается)

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 мая 2017, 00:19

      Савсем кукушка сьехала... Сначала Китай, потом .....

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 мая 2017, 23:49

      Хм..вообщето там непонятный дымок..да и улыбка ничего..всё-всё..никаких намёков)

      1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 25 мая 2017, 23:09

      Похож на обезьяну в клетке, вокруг народ кричит "Smile!", а ему холодно, но все равно улыбается. Бабло решает

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