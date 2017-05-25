Оскар залез в криокамеру при температуре -195 градусов

Внутренний конфликт у человека. Чем-то он не доволен, но, как истинный бразилец, улыбается)
Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», на своей странице в инстаграме выложил видео восстановительных процедур.
В частности, 25-летний бразилец залез в криокамеру при температуре -195 градусов.
В нынешнем сезоне Оскар провел за «Шанхай СИПГ» в чемпионате Китая 10 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
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