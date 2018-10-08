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    Оскар побил рекорд по количеству голевых передач за сезон в чемпионате Китая

    Встреча 25-го тура чемпионата Китая между «Шанхай СИПГ» и «Гуйчжоу Чжичэн» завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

    В случаях с третьим и пятым голом нападающим Элкесону и Халку ассистировал экс-полузащитник «Челси» Оскар.

    Общее количество передач 27-летнего бразильца в текущем сезоне составило 18. Показатель является рекордным для всех игроков, выступавших в чемпионате Китая.

    Оскар подписал контракт с шанхайским клубом в декабре 2016 год после 4,5 лет выступлений за «Челси». Сумма сделки составила 70 миллионов евро, а годовая зарплата хавбека – 20 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 8 октября 2018, 17:40

      не зря такую зарплату получает

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 17:04

      Не зря он там юани получает. Молодец.

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