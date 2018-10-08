Оскар побил рекорд по количеству голевых передач за сезон в чемпионате Китая

Встреча 25-го тура чемпионата Китая между «Шанхай СИПГ» и «Гуйчжоу Чжичэн» завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

В случаях с третьим и пятым голом нападающим Элкесону и Халку ассистировал экс-полузащитник «Челси» Оскар.

Общее количество передач 27-летнего бразильца в текущем сезоне составило 18. Показатель является рекордным для всех игроков, выступавших в чемпионате Китая.

Оскар подписал контракт с шанхайским клубом в декабре 2016 год после 4,5 лет выступлений за «Челси». Сумма сделки составила 70 миллионов евро, а годовая зарплата хавбека – 20 миллионов.