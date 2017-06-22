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    Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за дисквалификации. Сообщается, что бразилец отстранен от участия в восьми играх чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку в поединке 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    Напомним, что в одном из эпизодов 25-летний хавбек дважды пнул мячом в соперников.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.06.2017 14:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 июня 2017, 16:00

      бред, видимо просто мяч вынести хотел, спешка видна, возможно матч был напряжённый он и выбивал так... много раз такое видел, никто и не жаловался на такое

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июня 2017, 15:41

      что-то я не понял, а разве нельзя попадать мячиком в игроков соперника, пока игра не остановлена?

      за что дисква-то? за то, что в первый раз пытался мяч выбить за боковую и попал в соперника, а второй раз бил мячом в атаку и снова попал в соперника. Давайте теперь всех дисквалифицировать, кто специально мячом бьёт в соперника, например, чтобы от них ушло в аут

      в общем, дичь какая-то

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 22 июня 2017, 15:37

      Не хило впаял по яйкам

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 22 июня 2017, 15:20

      А зачем ему играть? Он итак хорошо заработает, еще и побережет себя.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:05

      Пакостный не выдержанный юнец.... Мастер поваляться...

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      Рейтинг: +202

      Ronko 22 июня 2017, 15:04

      Все по делу.

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