Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за дисквалификации. Сообщается, что бразилец отстранен от участия в восьми играх чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку в поединке 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

Напомним, что в одном из эпизодов 25-летний хавбек дважды пнул мячом в соперников.