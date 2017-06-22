Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

бред, видимо просто мяч вынести хотел, спешка видна, возможно матч был напряжённый он и выбивал так... много раз такое видел, никто и не жаловался на такое
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за дисквалификации. Сообщается, что бразилец отстранен от участия в восьми играх чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку в поединке 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).
Напомним, что в одном из эпизодов 25-летний хавбек дважды пнул мячом в соперников.
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— Alasdair Gold (@AlasdairGold) 18 июня 2017 г.