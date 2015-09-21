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    Антон Иванов - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Валентинович
    Фамилия Иванов
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    08.11.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    27.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.10.2015 1' -82' Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    05.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Волга (Тверь)
    01.10.2015 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:1 Сочи (Сочи)
    27.09.2015 1' -68' Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.09.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    15.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    08.09.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Сочи (Сочи)
    01.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Строгино (Москва)
    25.08.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    78'
    04.08.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    20.07.2015 1' -90' Химки (Химки) 1:0 Сочи (Сочи)
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