Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Иванов - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1994 (32)
#17 | Защитник
186 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Сочи
3 : 0
10.04.2016
ЦРФСО
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Коломна
0 : 1
08.11.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Сочи
3 : 2
01.11.2015
Спартак К
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Сочи
2 : 3
27.10.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сочи
1 : 0
17.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
1' - 82'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Сочи
1 : 0
05.10.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Знамя Труда
3 : 1
01.10.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Сочи
1 : 3
27.09.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 68'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Москва
2 : 1
21.09.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Сочи
2 : 0
15.09.2015
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Псков
1 : 1
08.09.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Сочи
1 : 2
01.09.2015
Строгино
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Сочи
3 : 0
18.08.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
2 : 1
12.08.2015
Сочи
1' - 90'
78'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Торпедо Вл
2 : 0
04.08.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Химки
1 : 0
20.07.2015
Сочи
1' - 90'
Главные новости
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
1
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
42
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
4
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
15
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
9
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+