Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Мякушко - статистика

Завершил карьеру
15 апреля 1993 (33)
#33 | Нападающий
167 см | 58 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
15
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
1' - 78'
25'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
1 : 3
18.04.2025
Александрия
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ворскла
0 : 2
13.04.2025
Полесье
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ворскла
1 : 2
05.04.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Ворскла
0 : 1
30.03.2025
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Рух
0 : 1
15.03.2025
Ворскла
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
0 : 0
06.03.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
23.02.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
23.02.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
1' - 34'
30'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
08.11.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
2 : 0
30.09.2024
Ворскла
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
1 : 1
22.09.2024
Ворскла
1' - 90'
45'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Динамо К
3 : 1
18.09.2024
Ворскла
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
0 : 0
15.09.2024
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 1
31.08.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
2 : 0
16.08.2024
Оболонь
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег
0 : 3
09.08.2024
Ворскла
Был в запасе
90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ворскла
0 : 5
04.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Главные новости
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
1
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
40
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
4
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
15
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
9
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+