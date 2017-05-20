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Диалло Гидилей
Статистика
Диалло Гидилей - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1989 (36)
#18 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Франция | Мавритания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
24
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3 : 1
20.05.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0 : 3
06.05.2017
Монако
31' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
31' - 79'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
1' - 74'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
36' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
04.03.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
1' - 70'
43'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 66'
59'
24'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
20' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
1' - 90'
12'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2 : 0
10.12.2016
Анжер
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
05.11.2016
Нанси
1' - 45'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
1' - 80'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 0
20.08.2016
Нанси
75' - 90'
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