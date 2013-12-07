Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матия Дворнекович - статистика

Завершил карьеру
1 января 1989 (37)
| Полузащитник
177 см | 72 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1 : 2
07.12.2013
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6 : 1
01.12.2013
Волга
1' - 90'
74'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0 : 0
24.11.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
10.11.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
02.11.2013
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 2
25.10.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2 : 1
20.10.2013
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0 : 2
04.10.2013
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1 : 0
29.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1 : 0
26.09.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 1
22.09.2013
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
0 : 1
14.09.2013
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
3 : 0
31.08.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
1 : 0
24.08.2013
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Волга
1 : 3
03.08.2013
Зенит
70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1 : 2
27.07.2013
Волга
90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1 : 2
20.07.2013
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
14.07.2013
Волга
Был в запасе
Главные новости
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+