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    Матия Дворнекович - статистика

    Имя Матия
    Фамилия Дворнекович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1989 (34 года)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    01.12.2013 1' -90' Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    74'
    24.11.2013 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.11.2013 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.11.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.10.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.09.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    26.09.2013 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    14.09.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Спартак (Москва)
    31.08.2013 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:0 Ахмат (Грозный)
    19.08.2013 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.08.2013 70' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.07.2013 90' -90' Урал (Екатеринбург) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.07.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:2 Локомотив (Москва)
    14.07.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
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