|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|01.12.2013
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|Волга (Нижний Новгород)
|74'
|24.11.2013
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|04.10.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|26.09.2013
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Спартак (Москва)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|19.08.2013
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.08.2013
|70' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.07.2013
|90' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.07.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|14.07.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)