Камохело Мокоджо - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Камохело
|Фамилия
|Мокоджо
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1991 (32 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Камохело
|Фамилия
|Мокоджо
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1991 (32 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|13
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2020
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:4
|Брентфорд (Лондон)
|29.12.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|14.12.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|11.12.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|07.12.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|7:0
|Лутон Таун (Лутон)
|27.11.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|23.11.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|09.11.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|70'
|02.11.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|28.10.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|22.10.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|30'
|19.10.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|02.10.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)