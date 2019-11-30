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    Камохело Мокоджо - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Камохело
    Фамилия Мокоджо
    Команда Цинциннати
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1991 (32 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 13 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2020 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    11.01.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:4 Брентфорд (Лондон)
    29.12.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Суонси (Суонси)
    21.12.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    14.12.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    11.12.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    07.12.2019 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    30.11.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 7:0 Лутон Таун (Лутон)
    27.11.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    23.11.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Рединг (Рединг)
    09.11.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    70'
    02.11.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    28.10.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    22.10.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    30'
    19.10.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    05.10.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    02.10.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.09.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    31.08.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:0 Дерби Каунти (Дерби)
    24.08.2019 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    17.08.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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