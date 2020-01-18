Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Камохело Мокоджо - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1991 (35)
#15 | Полузащитник
170 см
ЮАР
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
18.01.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
3 : 1
11.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
0 : 4
01.01.2020
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брентфорд
3 : 1
26.12.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Вест Бромвич
1 : 1
21.12.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
1 : 0
14.12.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Брентфорд
2 : 1
11.12.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
07.12.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брентфорд
7 : 0
30.11.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
27.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
1 : 0
23.11.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
09.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Брентфорд
0 : 1
02.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
28.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
0 : 3
22.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брентфорд
3 : 2
19.10.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
1 : 1
02.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
0 : 0
21.09.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 0
14.09.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
3 : 0
31.08.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Чарльтон
1 : 0
24.08.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
17.08.2019
Халл Сити
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
9
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
2
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
14
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+