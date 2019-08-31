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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Дерби Каунти
Брентфорд - Дерби Каунти: обзор матча 31 августа 2019
Брентфорд
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
18'
О. Уоткинс
45'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Дерби Каунти
84'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
45'
+2
Желтая карточка
М. Уогхорн
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
45'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-2-1-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
18
Янссон
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
10
Бенрахма
11
Уоткинс
2-1-1-2-2
13
Рос
36
Кио
3
Лоу
5
Белик
23
Хаддлстоун
26
Доуэлл
10
Лоуренс
7
Мэрриот
29
Уогхорн
Остались в запасе
Брентфорд
Дерби Каунти
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брентфорд - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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