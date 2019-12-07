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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд: обзор матча 07 декабря 2019
Шеффилд Уэнсдэй
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
69'
С. Флетчер (П)
73'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
82'
Желтая карточка
Э. Пайннок
Желтая карточка
С. Флетчер
73'
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Харрис
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Флетчер
69'
68'
Желтая карточка
Р. Генри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Уэнсдэй
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Матиас Йенсен
ЦП
3-2-2-3
25
Доусон
3
Фокс
2
Йорфа
5
Хатчинсон
12
Лис
28
Одубайо
10
Беннэн
40
Харрис
23
Мерфи
9
Нухиу
26
Флетчер
3-2-2
1
Райя
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Генри
23
Нергор
15
Мокоджо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
20
Киран Ли
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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