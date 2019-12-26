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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Суонси
Брентфорд - Суонси: обзор матча 26 декабря 2019
Брентфорд
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
25'
О. Уоткинс
89'
О. Уоткинс
67'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Суонси
ГОЛ! 2:1!
О. Уоткинс
89'
74'
Желтая карточка
М. Гримес
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Генри
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-2-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
15
Мокоджо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
2-2-2
28
Вудман
14
Робертс
21
Бидуэлл
6
Гримес
14
Кэрролл
43
Целина
24
Айю
Остались в запасе
Брентфорд
Суонси
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Брентфорд - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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