|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|22
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -70'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|19'
|29.10.2011
|57' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|22.10.2011
|68' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.10.2011
|61' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|23.09.2011
|71' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|10.09.2011
|77' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|87'
|26.08.2011
|56' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2011
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|12.08.2011
|56' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|05.08.2011
|63' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Томь (мол) (Томск)
|29.07.2011
|62' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.07.2011
|71' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|25.06.2011
|55' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|21.06.2011
|77' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.06.2011
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|48'
|13.06.2011
|61' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.06.2011
|78' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|26.05.2011
|70' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|06.05.2011
|68' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.04.2011
|74' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.04.2011
|74' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|13.03.2011
|90' -90'
|0:1
|Томь (мол) (Томск)