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    Александр Богданов - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Богданов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 163
    Вес 57
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 22 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 1' -70' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    19'
    29.10.2011 57' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    22.10.2011 68' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    01.10.2011 61' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    23.09.2011 71' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    10.09.2011 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    87'
    26.08.2011 56' -90' Томь (мол) (Томск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2011 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    12.08.2011 56' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    05.08.2011 63' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Томь (мол) (Томск)
    29.07.2011 62' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    22.07.2011 71' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    25.06.2011 55' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1
    21.06.2011 77' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.06.2011 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    48'
    13.06.2011 61' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    09.06.2011 78' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    26.05.2011 70' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    06.05.2011 68' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.04.2011 74' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    03.04.2011 74' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    13.03.2011 90' -90' 0:1 Томь (мол) (Томск)
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