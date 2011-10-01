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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Рубин (мол)
Томь (мол) - Рубин (мол): обзор матча 01 октября 2011
Томь (мол)
01.10.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
1'
М. Башилов
44'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
М. Башилов
Вторая желтая
О. Сокулов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
М. Уридия
Замена
Н. Лобанов
️️️️
П. Умарбаев
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Чернов
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Ситдиков
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Д. Тихонов
Желтая карточка
Д. Тихонов
Замена
А. Сазонов
️️️️
К. Погребняк
Желтая карточка
О. Сокулов
ГОЛ! 1:1!
В. Оразсахедов
Желтая карточка
В. Оразсахедов
ГОЛ! 1:0!
М. Башилов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Рубин (мол)
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
3-2-3-1
47
Филиппов
45
Горячев
28
Погребняк
22
Овсянников
55
Скобляков
30
Башилов
65
Сокулов
11
Аксанов
97
Тихонов
9
Погребняк
4-3-1-2
1
Волкотруб
3
Джалилов
4
Аскаров
66
Жестоков
7
Дойати
25
Ситдиков
55
Куклев
16
Антонюк
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
25
Уридия
23
Чернов
49
Богданов
49
Богданов
23
Чернов
97
Тихонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
97
Тихонов
9
Погребняк
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Погребняк
25
Уридия
23
Вшивцев
23
Вшивцев
25
Уридия
39
Умарбаев
57
Лобанов
57
Лобанов
39
Умарбаев
25
Ситдиков
25
Васильев
25
Васильев
25
Ситдиков
Остались в запасе
Томь (мол)
Рубин (мол)
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
92
Артем Кочергин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
92
Артем Кочергин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Томь (мол) - Рубин (мол)
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
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1
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2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
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2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
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Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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